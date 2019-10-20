انجلترا – طلب الإسباني داني سيبايوس، لاعب وسط آرسنال المعار من ريال مدريد، من إدارة الميرنجي أن تسمح له بالرحيل نهائيًا عن “سانتياجو برنابيو”.

ويلعب سيبايوس في آرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك دون وجود أي بند يسمح للجانرز بشرائه نهائيًا في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن سيبايوس التقى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، هذا الأسبوع لمناقشة مستقبل اللاعب.

وأبلغ سيبايوس، رئيس ريال مدريد، أنه مستعد للانتقال نهائيًا إلى آرسنال في الصيف المقبل، إذا قرر المدرب أوناي إيمري ضمه بشكل نهائي.

وطلب لاعب الوسط الإسباني من ريال مدريد أن يقوم بالترتيب مع آرسنال بشأن الصفقة المحتملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرضًا بقيمة 31 مليون إسترليني، سيكون كافيًا لإقناع الميرنجي بالتخلي عن خدمات سيبايوس في الصيف المقبل.

المصدر: كووورة