ليبيا – أعلن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شمبش اتفاق أعضاء المجلس في العاصمة المصرية القاهرة على عقد جلسة داخل مدينة غات خلال أربعة أسابيع ، مؤكداً أن الاجتماع سيشارك به جميع الأعضاء بعد توجيه الدعوة لهم.

شمبش أكد في تصريح خاص لموقع” المختار العربي” اليوم الأحد أنه في حال عدم تلبية النواب المنشقين الدعوة لاجتماع النواب في غات سينقسم مجلس النواب وتنقسم البلاد.

وأضاف شمبش أن مصر فتحت ذراعيها لكل الليبيين حكومة وشعبا وقيادة ولم تستثن أحداً ، مشيداً بالدور المصري الذي كان صوت الليبيين ومانعا لكثير من التدخلات السلبية للعديد من الدول حسب قوله.

رئيس اللجنة التشريعية أضاف أن الاجتماعات التي تحتضنها القاهرة وتتم برعايتها تعبر بدقة عن حرصها الشديد على أمن ليبيا وهو دور ليس بغريب على الشقيقة الكبرى التي دعمت المجاهدين إبان الاستعمار الإيطالي.