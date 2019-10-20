عمان – التقى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، مساء السبت، وفداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي برئاسة رئيسة المجلس نانسي بيلوسي.

وأوردت الوكالة الأردنية الرسمية “بترا” أن اللقاء، الذي جرى في العاصمة عمان، ضمن زيارة رسمية غير محددة المدة، للوفد الأمريكي، تناول علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات الإقليمية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد ملك الأردن ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

فيما لم تذكر الوكالة الأردنية موعد وصول الوفد الأمريكي للمملكة، ومدة زيارت .

الأناضول