فلسطين .. نحو 34 بالمئة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع

فلسطين .. نحو 34 بالمئة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع

غزة – افادت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، الأحد، إن 33.8 بالمئة من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع وكيل الوزارة بغزة غازي حمد، نظّمه المركز الإعلامي الحكومي (تديره حماس).

وأضاف حمد، خلال اللقاء، إن نسبتي الفقر والبطالة في غزة وصلتا، خلال عام 2019، إلى75 بالمئة (دون تفصيل).

وأوضح أن 70 بالمئة من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وتابع قائلاً: “عدد كبير من سكان قطاع غزة يضطرون لشراء الأغذية ومياه الشرب عن طريق الاستدانة بسبب ضعف التمويل الغذائي للأسر الفقيرة وعدم توفر مياه صالحة للشرب”.

وقال حمد، إن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين “تسببت بأوضاع اقتصادية صعبة لسكان القطاع”.

واستطرد “الحصار والحروب الإسرائيلية، إلى جانب الانقسام السياسي الداخلي، أفرزوا واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معقدا وصعبا في الساحة الفلسطينية”.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

الأناضول