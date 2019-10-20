لاغارد منتقدة ترامب : استقرار الأسواق يجب ألا يكون موضوع تغريدة من هنا وأخرى من هناك

لاغارد منتقدة ترامب : استقرار الأسواق يجب ألا يكون موضوع تغريدة من هنا وأخرى من هناك

الولايات المتحدة – اكدت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين “ستقتطع” من نمو الاقتصاد العالمي.

وفي مقابلة مع قناة “سي بي اس نيوز” الإخبارية الأمريكية ستبث اليوم الأحد، دعت لاغارد، التي ستتولى في الأول من نوفمبر المقبل رئاسة المصرف المركزي الأوروبي، قادة الدول إلى التصرف بحكمة وإلى التفاوض من أجل التوصل إلى حل للنزاعات التجارية، مطالبة باتخاذ “قرارات عقلانية”.

وقالت إن: “استقرار الأسواق يجب ألا يكون موضوع تغريدة من هنا وأخرى من هناك”، مضيفة: “الأمر يتطلب مراعاة وتفكيرا وهدوءا وقرارات مدروسة وعقلانية”.

وحذرت من أن الحرب التجارية التي يشنها ترامب على الصين سوف “تقتطع” من نمو الاقتصاد العالمي، مشددة في رسالة وجهتها إلى قادة العالم على ضرورة الجلوس معا “كناضجين”، وطرح “كل الأمور على الطاولة ومحاولة معالجتها شيئا فشيئا وأمرا تلو آخر” لتبديد المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي.

ونددت لاغارد بالانتقادات التي يوجهها ترامب لرئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، الذي وصفه بـ”الأحمق”، وقالت بالمطلق إن “حاكم المصرف المركزي يقوم بعمله بأفضل طريقة عندما يكون مستقلا”.

وترأست كريستين لاغارد على مدى 8 سنوات صندوق النقد الدولي، وكانت سابقا أكثر تحفظا في تصريحاتها حول ترامب، لأن الولايات المتحدة هي المساهم الأكبر في الصندوق.

المصدر: أ ف ب