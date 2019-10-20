فرنسا – دفع رودي جارسيا المدير الفني لأولمبيك ليون الفرنسي، بموهبة شابة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع ديجون، اليوم السبت في الجولة العاشرة من عمر البطولة.

وأشرك جارسيا في هذا اللقاء، الناشئ الواعد ريان شيركي، البالغ من العمر 16 عاما فقط.

وذكرت شبكة أوبتا، أن شيركي بات أول لاعب ولد عام 2003 أو بعد هذا التاريخ، يشارك في مباراة بالدوري الفرنسي.

وأضافت أن موهبة ليون بات أيضا ثاني أصغر لاعب في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد هارفي إيليوت لاعب ليفربول الإنجليزي.

وانضم ريان شيركي لصفوف أكاديمية أولمبيك ليون منذ عام 2010، ووقع في يوليو/تموز الماضي على أول عقد احترافي في مسيرته يمتد إلى صيف عام 2022.

المصدر: كووورة