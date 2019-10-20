انجلترا – رد السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، على مجاملة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وأفضل لاعب في العالم، واعترف بأحقية البرغوث في الهيمنة على عرش نجوم كرة القدم.

وعلق ماني، على تصويت ميسي له كاختيار أول في جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في تصريحات لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية: “إنها مجاملة رائعة عندما يصوت ميسي لك”.

وكان ميسي قد اختار السنغالي ساديو ماني في المرتبة الأولى ضمن جائزة أفضل لاعب في العالم، ورونالدو ثانيًا والهولندي فرينكي دي يونج ثالثًا.

وأضاف: “إذا نظرت إلى المكان الذي جئت منه، فهذا يدل على أنني قطعت شوطًا كبيرًا في عالم كرة القدم. كل ما يمكنني قوله للاعبين الصغار هو مواصلة العمل الجاد والدفاع عن حلمك”.

وتابع ماني: “التصويت لميسي إذا سنحت لي الفرصة؟ نعم بالتأكيد”.

وسئل عما إذا كان تصويته لميسي سيكون بعد زميله فان دايك، فقال: “فيرجيل لاعب رائع، لكن أنا آسف له، لأن ميسي يجب أن يكون قبله”.

وكانت العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت إلى نتيجة جائزة الأفضل، بسبب تفضيل ميسي على فان دايك، رغم أن الأخير حاصل على لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في الموسم الماضي.

وأكمل ماني: “اللقاء الأول مع كلوب؟ لقد كان يتحدث كثيرًا وقلت لنفسي سيكون هذا صعبًا لي، لأنني هادئ قليلاً”.

وأتم اللاعب السنغالي: “كلوب رجل لطيف والكل يحبه وهذا هو الأهم، كما أنه رجل مضحك بعض الشيء لكنه جاد في نفس الوقت”.

المصدر: كووورة