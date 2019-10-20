ليبيا – أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة للأسبوع الــ41 من الفترة 7 أكتوبر وحتى 13 أكتوبر الجاري.

الإدارة ذكرت بحسب المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال النشرة الوبائية أن الاسباب الرئيسية للمراضة هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات. وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 10 حالات في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 8 حالات فضلا عن 30 حالة سعال ديكي. وعن الأمراض المنقولة بالمياه،بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 34 حالة متلازمة يرقان وعن الأمراض الجلدية تم تسجيل 163 حالة ليشمانيا.