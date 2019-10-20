ليبيا – في سلسلة اجتماعات قامت بها مصلحة المطارات في بلدية بنغازي آخرها اجتماع رئيس مصلحة المطارات صالح اشتيوي ومدير مكتب شؤون هيئة المواصلات والنقل ومدير مكتب الشؤون القانونية بالمصلحة ومدير عام مطار بنينا الدولي مع إدارة شركة برقة.

الإجتماع عقد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة للإتفاق على تنفيذ ساحة وقوف الطائرات بمساحة اجمالية 13 هكتار تقريباً لقطعة الأرض المجاورة لممر الـ TAXIWAY.

وتم الإتفاق على إعداد الخرائط والتصاميم لعرضها بالإجتماع القادم المزمع عقده بمقر بلدية بنغازي من أجل تنفيذ خطة تطوير مطار بنينا الدولي.