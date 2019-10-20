تركيا – افادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إن جنديا تركيا قتل وأصيب آخر جراء قصف من قبل وحدات حماية الشعب الكردية، في منطقة تل أبيض شمالي سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان : “أثناء القيام بمهمة استطلاع ومراقبة في مدينة تل أبيض اليوم الأحد قتل أحد رفقاء السلاح وجرح آخر، بإطلاق نار من طرف وحدات حماية الشعب الكردية”.

وأضافت في بيانها أن الجيش التركي رد على إطلاق النار، مشيرة إلى أنه “رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة في المنطقة الآمنة قامت وحدات حماية الشعب الكردية بـ20 خرقا”.

وتوصلت الولايات المتحدة وتركيا يوم الخميس الماضي إلى اتفاق لوقف العملية العسكرية “نبع السلام” التي أطلقها الجيش التركي في التاسع من الشهر الجاري في شمال شرقي سوريا.

وأمهلت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها “إرهابية” 120 ساعة للانسحاب إلى عمق 32 كيلومترا داخل الأراضي السورية.

المصدر: نوفوستي