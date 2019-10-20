الولايات المتحدة – عانت الأميركية باميلا من زيادة حجم أنفها لمدة 15 عاماً. وعندما بلغت عامها الـ46 قررت طلب المساعدة الطبية.
وأظهرت تشخيص الحالة أنها تعاني من مرض الرينوفيما وهو عبارة عن التهاب يتطور على إثر تفاقم مشكلة الوردية الجلدية.
ولم يتوقف نمو الأنف رغم حصولها على العلاج اللازم. وهو ما شجعها على المشاركة في برنامج The Doctors الشهير.
وتمكنت من خلال ذلك من الحصول على مساعدة طبيبة تجميل. وخلال 3 أشهر فقط تغير شكل وجهها تماماً.
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على الإثر صوراً لها أظهرت كيف كانت وكيف أصبحت بعد التعديل.
ويشار إلى أن باميلا هي أم لولدين وقد ساعدها التغيير الذي طرأ على شكلها على أن تعيش حياتها بطريقة أفضل.
وكالات