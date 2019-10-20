غزة – انطلق، مساء الأحد، أول سباق رسمي للهجن في قطاع غزة، بمشاركة 20 جملا، وسط حضور المئات من الفلسطينيين لمشاهدة السباق.

ونظمته اللجنة الأولمبية الفلسطينية، والاتحاد الفلسطيني لرياضة سباقات الهجن المؤسس حديثا، على أرض مطار غزة الدولي، في مدينة رفح، جنوبي القطاع، الذي دمرته إسرائيل في العام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وقال الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الفلسطينية محمد العمصي، لمراسل الأناضول، على هامش الفعالية: “اليوم تقام بطولة فلسطين الأولى للجمال، بمناسبة تشكيل الاتحاد الفلسطيني للهجن قبل 6 أشهر”.

وأضاف العمصي: “هذا السباق يقام ليوم واحد فقط، وهو أول فعالية رسمية تُقام في قطاع غزة، وسيتبعها سباقات أخرى في الضفة الغربية”.

وأوضح أن السباق يهدف إلى “إحياء التراث الفلسطيني المرتبط بهذه الرياضة”.

وأشار إلى أن الفائزين في السباق سيمثلون فلسطين في حال مشاركتها بسباقات عربية وإقليمية.

وأعرب العمصي عن أمله أن تنشر تلك الرياضة بشكل واسع في فلسطين وأن تتوفر الإمكانيات اللازمة لدعمها وتطويرها.

وسباق الهجن أو الهجانة هو رياضة شعبية تمارس في مناطق الشرق الأوسط، وكذلك في إفريقيا وأستراليا، وهي رياضة تتسابق فيها الجمال بسرعة تصل لـ64 كم/ساعة في مضامير مخصصة لهذا السباق.

وتشبه هذه الرياضة إلى حد كبير سباق الخيل، وسباق الهجن رياضة عربية أصيلة شهيرة بين العرب وخاصة في منطقة الجزيرة العربية.

الأناضول