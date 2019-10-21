مصر – يبحث مجلس إدارة نادي الأهلي المصري، خلال اجتماعه ظهر اليوم أزمة مباراة الجونة، والمقرر إجراؤها مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

واستقر مجلس الإدارة على تصعيد أزمة مباراة الجونة إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام المقبلة.

وحسم الأهلي موقفه من خوض مباراة الجونة بعدم خوض المباراة يوم الأربعاء المقبل مهما كانت العقوبات من قبل اتحاد الكرة، والتمسك بموقف النادي في هذه الأزمة خاصة بعد موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك واستبدال مباراة المقاولون العرب في نفس اليوم.

ويحضر مجلس الأهلي ملفا حول أزمة مباراة الجونة للسفر إلى سويسرا خلال الأيام القليلة المُقبلة، لتقديم ملف النادي للمحكمة الدولية الرياضية، والذي يُثبت فيه الأهلي عدم التزام اللجنة الخماسية بمبدأ “الفير بلاي” وتأجيلهم لمباراة الأهلي والزمالك بدون أي سبب واضح، والموافقة على طلب رئيس الزمالك بتأجيل القمة في أكثر من حوار سابق لتأجيل المباراة.

ويستند الأهلي في خطابه لـ نقطتين:

أولا: عدم وصول أي خطاب رسمي من الأمن للنادي بطلب تأجيل المباراة.

ثانيا: لعب الزمالك مباراة في نفس اليوم مع المقاولون العرب، واستبدال الجولة الرابعة بالجولة الخامسة، ما يُثبت عدم وجود أي معوقات أمنية للعب مباراة الأهلي والزمالك في ذلك اليوم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية