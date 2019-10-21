ليبيا – أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم أمس الأحد عن إنقاذ 126 مهاجر غير شرعي شمال شرق القره بوللي.

قاسم قال في تصريح خاص لـ” المختار العربي” إنه بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس في مهمة بحث وإنقاذ.

وأوضح أنه تم إنقاذ قارب مطاطي عليه 126 مهاجر غير شرعي من بينهم 4 سيدات و4 أطفال وذلك على بعد حوالي 50 شمال شرق القره بوللي.

وأشار إلى أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، لافتاً إلى إنزالهم في نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء شارع الزاوية.