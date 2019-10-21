سوريا – أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، بأنه تم تحييد 765 إرهابيا، وتحرير 111 منطقة سكنية والسيطرة على 1500 كلم مربع، في إطار عملية “نبع السلام” شمال سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع عن كثب خروج الإرهابيين من المنطقة في غضون مهلة الـ 120 ساعة، بموجب الاتفاق التركي الأمريكي، مشيرة إلى أنه حتى الآن خرجت 125 عربة من المنطقة الآمنة بسوريا.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن قواتها المسلحة لم تستخدم أية ذخيرة أو أسلحة كيميائية محظورة بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وكان وزير الخارجية التركي هدد باستئناف عملية “نبع السلام” داخل الأراضي السورية ، في حال لم يتم انسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة الآمنة خلال الـ35 ساعة المتبقية من المهلة التي تم الاتفاق عليها بين أنقرة وواشنطن.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم الاثنين، إن تركيا ليس لها مطامع في أراضي أي دولة، مؤكدا أنه سيتخذ الخطوات اللازمة بشأن سوريا بعد اجتماعه يوم الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: الأناضول