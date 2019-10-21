ليبيا – نفى العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق جلال الشويهدي وصول عدد المجتمعين من النواب في القاهرة إلى 90 نائباً ، مشيراً إلى عدم تجاوزهم الـ45 نائباً على حد قوله.

الشويهدي أوضح في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا اليوم الاثنين أنه إذا كان لمجلس النواب في طبرق تسعين نائباً فإنه لا حاجة له إلى عقد اجتماع في القاهرة.

وتابع العضو بمجلس النواب أن مصر ودولاً أخرى يقومون بعدة محاولات لإسقاط حكومة الوفاق التي وصفها بـ”المعترف بها دولياً”.

يشار إلى أن 90 عضو من أعضاء مجلس النواب قد إجتمعوا في القاهرة برعاية مصرية بعد دعوة وجهها النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري للإجتماع في القاهرة من أجل لم شمل المجلس والخروج بقرارات لحل الأزمة الراهنة .