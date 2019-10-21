ليبيا – وصف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي اجتماع النواب في القاهرة بأنه ناجح بكل المقاييس كون عدد النواب الحاضرين كان كبيراً.

المريمي قال خلال مداخلة مع برنامج “LIVE” على “218NEWS” أمس الأحد إن الهدف من الاجتماع هو وضع مجلس النواب في موقف قوي في المؤتمرات الدولية المقبلة وأيضاً تجاه التحديات التي تواجهها ليبيا ومشاركته في مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أنه تمت دعوة النواب الذين تخلفوا عن حضور الجلسات بسبب اختلاف وجهات نظرهم، مبيناً احترامهم لهذا الإختلاف.

وشدد على وجود مبادرة من قبل مكتب مختص في مجلس النواب لدعوة الأعضاء المقاطعين والتواصل معهم بهدف لم شمل المجلس.