ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إدريس المغربي على أنه لا يمكن الحديث والتطرق عن أي مبادرات مطروحة على الطاولة إلا بعد لملمة شمل مجلس النواب ليكون هو صاحب القرار.

المغربي لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المجتمع الدولي يجب عليه التعامل مع الجسم المنتخب الذي يمثل الليبيين إن أراد الانتقال بآليات حقيقية في ليبيا.

وشدد على ضرورة احترام المسار السياسي والعملية السياسية لبناء دولة حقيقية والتمكن بعدها من الحديث عن الانتخابات.