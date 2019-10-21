ألمانيا – أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، قائمة فريقه المسافرة إلى اليونان، لمواجهة أولمبياكوس، غدًا الثلاثاء.

ويحل بايرن ميونخ، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أولمبياكوس، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، مقابل نقطة واحدة لأولمبياكوس ثالث الترتيب.

وجاءت قائمة بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى، مانويل نوير – فروشتل – زفن أولريخ

الدفاع: بافارد – بواتينج – خافيير مارتينيز – لوكاس هيرنانديز – ألابا – كيميتش

الوسط: تياجو – كوتينيو – جوريتسكا – ديفيز – توليسو

الهجوم: ليفاندوفسكي – بيريسيتش – جنابري – مولر – كومان

المصدر: كووورة