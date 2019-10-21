ليبيا – بارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الاجتماع الذي عقده أعضاء مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة.

المستشار صالح أثنى بحسب الموقع الرسمي للمجلس على كافة الجهود الوطنية التي تهدف إلى توحيد صف مجلس النواب كسلطة شرعية وحيدة ممثلة للشعب الليبي للوصول لحل يفضي إلى انهاء الأزمة الليبية وتحقيق إرادة الليبيين.

وتقدم رئيس مجلس النواب بخالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة وأعضاء مجلس النواب المصري لجهودهم الحثيثة لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق إرادة الشعب الليبي من خلال دعمهم للسلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب.

يشار إلى أن القايدة العامة قد باركت في وقت سابق جهود النواب الساعين لتوحيد مجلس النواب خلال إجتماعهم في القاهرة بدعوة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري .