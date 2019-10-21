الولايات المتحدة – انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، على خلفية تصريحاتها حول عدد من السياسيين، ووصفها بالمجنونة.

ويأتي تعليق ترامب ردا على تصريحات كلينتون التي هاجمت فيها عددا من السياسيين الأمريكيين، ووصفت النائب عن الحزب الديمقراطي تولسي جابارد، بأنها مرشحة محتملة من جهة خارجية للانتخابات الرئاسية لعام 2020، في إشارة إلى روسيا.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر” إن هيلاري تصف عضو الكونغرس تولسي جابارد بأنها مفضلة لروسيا، وجيل شتاين عميل روسي”، مضيفا: “من المؤكد أنكم سمعتم من قبل، لقد قالوا عني إني محب كبير لروسيا!، فعلا يعجبني الشعب الروسي، وتعجبني كل الشعوب”.

المصدر: وكالات