الولايات المتحدة – كشفت شركتي أوسمو بالتعاون مع ديزني الأميركية عن سوبر ستديو- فروزين2، وهو عبارة عن تطبيق رسم رقمي يستخدم الذكاء الاصطناعي وشخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة من ديزني، بحسب ما ذكر موقع venturebeat التقني.

يعد التطبيق جزءًا من النشاط الترويجي لشركة ديزني قبل أول ظهور لفيلم الرسوم المتحركة فروزن 2 المزمع عرضه في 22 نوفمبر المقبل، وهو الجزء الثاني لفيلم الرسوم المتحركة فروزن، الذي حقق 1.2 مليار دولار في شباك التذاكر في العام 2013.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوسمو، برامود شارما: أن إصدار ديزني برينسيس تحديداً لقى صدى واسع من المعجبين بأكثر من 1.7 مليون رسمة، ويحتوي الإصدار الأخير للتطبيق على رسومات وشخصيات من عالم فروزين 2.

يُعزز التطبيق إبداع الأطفال لأنه يساعدهم ويمكنهم من رسم وصياغة قصة أي شيء يتخيلونه، ويمكن أن يكون تطبيق أوسمو بداية رحلة طفل نحو مزيداً من الإبداع وحياة ديزني المتحركة.

استخدام التطبيق يكون عبر جهاز لوحي آي باد، وقاعدة مخصصة ومزودة بكاميرا ذكية، ومُفكرة يرسم عليها الطفل رسوماته، ومن ثم يتم تحويلها تلقائياً إلى رسوم متحركة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأوضح موقع سي نت التقني، أن الأطفال صغار السن لن يقوموا برسم رسومات كرتونية كاملة بمفردهم، لكن التطبيق يسمح لهم بتلوين أجزاء من شخصيات ديزني الكرتونية مثل «آذان ميكي» على لوحة رسم حقيقية، وبعد ذلك ستلتقط الكاميرا ما قام به الطفل على اللوحة التي تشبه المفكرة، وعرضها وتحريكها على شاشة الجهاز اللوحي، وذكر محللون، أن التفاعل بين العوالم المادية والرقمية، يبدو وكأنه سحر.

وكالات