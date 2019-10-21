تونس .. القضاء على قيادي في “القاعدة”

تونس .. القضاء على قيادي في “القاعدة”

تونس – أكدت وزارة الدفاع التونسية، امس تصفية قيادي في تنظيم “القاعدة” بعملية مشتركة لوحدات الحرس والجيش بجبال القصرين غرب البلاد.

وقال الناطق باسم الوزارة، محمد زكري، إن “قياديا إرهابيا في جماعة عقبة بن نافع قتل أثناء عملية لمكافحة الإرهاب أجرتها قوات الجيش ووحدات الحرس في المنطقة الجبلية لمدينة القصرين”، بالقرب من الحدود الجزائرية.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن محافظ القصرين تأكيده “القضاء على إرهابي واحد وإلقاء القبض على آخر”، فيما أفاد موقع “الصباح نيوز” بأن “الإرهابي الذي تمت تصفيته اليوم الأحد بمرتفعات جبل سيف العنبة يرجح أنه جزائري الجنسية ويعرف بكنية أبو عوف”.

المصدر: “أ ف ب” + وسائل إعلام تونسية