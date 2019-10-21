ليبيا – قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الأحد بزيارة إلى بلدية أم الرزم.

المستشار صالح عقد وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة اجتماعًا ضم رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لبلدية أم الرزم وعدد من الأعيان والحكماء بالبلدية.

وإستعرض الإجتماع عدد من القضايا والموضوعات المهمة التي تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين ببلدية أم الرزم في كافة القطاعات خاصة التي تتعلق بصيانة المؤسسات التعليمية وتوفير ما يتطلب من أجهزة ومعدات لها.

وناقش المستشار صالح صيانة وتعبيد الطرق والشوارع وتوفير الأدوية والأجهزة والمعدات اللازمة إلى جانب صيانة المستشفيات والمستوصفات الطبية في كافة أنحاء البلدية.

كما تناول اللقاء آلية تحوير مطار مرتوبة ليكون مطارًا دوليًا خاصة وإن الدراسات حوله تُبشر بأن المطار بموقعه الاستراتيجي على خريطة العالم يمكن أن يكون من أفضل مطارات العبور مابين قارات العالم.

ووعد رئيس مجلس النواب بإحالة كافة متطلبات بلدية أم الرزم إلى رئاسة مجلس وزراء الحكومة المؤقتة والجهات ذات العلاقة المختصة في ذلك.

ومن جهتهم،أكد رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية والأعيان والحكماء ببلدية أم الرزم تأييدهم لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح وللجيش الوطني بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.

وفي ختام اللقاء،قام رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية والأعيان والحكماء ببلدية أم الرزم بتقديم درع للمستشار عقيلة صالح على جهوده ودوره الوطني في البلاد.

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