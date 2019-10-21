ألمانيا – أكد رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، أولي هونيس، أن قطب دفاع فريقه نيكولاس زوليه الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة لن يتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم.

ونقلت وكالة الأنباء الرياضية الألمانية “سيد” التابعة لوكالة فرانس برس عن هونيس قوله حول النادي: “يبدو أن الموسم قد انتهى بالنسبة له، يمكنه أن ينسى كأس أوروبا”.

وأعرب مدرب المنتخب الألماني، يواكيم لوف، عن أسفه، مكررا أن زوليه كان “ركيزة” في مشروعه لإعادة بناء المانشافت لكأس أوروبا.

وسيكون غياب زوليه مزعجا جدا للمدرب الذي أرغم فجأة الثنائي جيروم بواتنغ وماتس هوميلس على الاعتزال الدولي في مارس الماضي حين أكد عدم حاجته إلى خدماتهما.

وأكدت العروض الأخيرة للمنتخب الألماني أن لوف لم يجد حتى الآن خط دفاعه المثالي حيث كان زوليه، الذي لعب 24 مباراة دولية، العنصر الأساسي الوحيد في قطب الدفاع.

ويملك مدربه الكرواتي، نيكو كوفاتش، في بايرن ميونيخ، العديد من اللاعبين القادرين على اللعب في قطب الدفاع، بينهم الفرنسيان بنجامين بافار ولوكاس هرنانديز والإسباني خافي مارتينيز.

ولدى سؤاله عن إمكانية البحث عن مدافع إضافي خلال فترة الانتقالات الشتوية، قال هونيس: “لن نبحث عن أي شخص”.

وأصيب اللاعب البالغ 24 عاما بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى السبت في المباراة ضد أوغسبورغ ( 2-2 ) في الدوري المحلي، وخضع اليوم الاثنين لعملية جراحية.

المصدر: “أ ف ب”