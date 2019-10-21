إيطاليا – أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته من اعتماد فريقه يوفنتوس الإيطالي على طريقة لعب “أكثر ميلا إلى الهجوم”، منذ بدء عمل ماوريسيو ساري على رأس الجهاز الفني هذا الصيف.

وقال رونالدو في مؤتمر صحافي عشية لقاء “السيدة العجوز” مع لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا: “أعتقد أن الفريق يتحسن، تزداد الثقة في أنفسنا. نلعب كرة قدم مختلفة وأكثر هجومية”.

وتابع رونالدو البالغ 34 عاما: “لم يتغير دوري، لقد بات لدي حرية أكبر ربما. أنا سعيد لأنه رويدا رويدا نصل إلى المستوى الذي يجب أن يبلغه يوفنتوس. لدينا مدرب مختلف، أسلوب مختلف ولاعبون جدد. لقد تغيرنا للأفضل”.

وقد وصل ساري هذا الصيف من تشيلسي الإنجليزي الذي حقق معه أول ألقابه كمدرب بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” على حساب أرسنال في النهائي، خلفا لماسيميليانو أليغري الذي حقق خمسة ألقاب متتالية في “الكالتشيو” وبلغ نهائي دوري الأبطال في مناسبتين (2015 و2017).

وأردف المتوج بالكرة الذهبية في خمس مناسبات: “أحب الطريقة التي يرغب في أن يعتمدها الفريق. نخلق فرصا أكثر وباتت ثقتنا بأنفسنا أعلى. أنا سعيد بهذه التغييرات. علينا ربما أن نسجل المزيد من الأهداف ولكن أنا فخور بما نقوم به”.

وتعليقا على بلوغه الهدف رقم 700 في مسيرته الاحترافية الأسبوع الماضي أمام أوكرانيا في تصفيات كأس أوروبا 2020، أكد رونالدو أن الموضوع بات وراءه.

وقال بهذا الخصوص: “لقد أصبح الأمر من الماضي. أريد أن أصل أبعد من ذلك وأحقق أرقاما أخرى من أجل مساعدة الفريق. أريد أن ألعب وأساعد الفريق للفوز بالألقاب. بالطبع أنا فخور بالإنجازات الفردية، ولكن الأولوية هي للفوز بالألقاب مع يوفنتوس والبرتغال”.

وقد سجل رونالدو هدفه الـ701 خلال الفوز على بولونيا في الدوري الإيطالي أول أمس، وبات في رصيده هذا الموسم خمسة أهداف وتمريرة حاسمة في تسع مباريات مع يوفنتوس في جميع المسابقات.

المصدر: أ ف ب