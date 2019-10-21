سوريا – نشرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، امس مقالا اعتبر كاتبه أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، يحقق في سوريا “انتصارات بدون حرب”.

وبحسب الكاتب، وهو محلل الصحيفة، ميخائيل شتورمر، فقد كان “أمرا بالغ الدلالة أن يرى الجنود الأمريكيون الذين غادروا أماكن انتشارهم بموجب أمر قائدهم العام، ومعظمهم عناصر القوات الخاصة، الجنود الروس يسيرون باتجاه معاكس في الطريق نفسه”.

وتابع شتورمر قائلا إن “الرئيس الروسي حقق ما كان حلما لمعظم القادة العسكريين الأذكياء على مدار التاريخ، ألا وهو الانتصار بلا حرب”.

ومن وجهة نظر المحلل، فقد نجح بوتين، ومنذ فترة طويلة، في “تغيير خطوط القوة الجيوسياسية في ما بين بحر البلطيق والبحر الأسود. والآن، بعد قرار دونالد ترامب (حول سحب القوات الأمريكية من سوريا) لن يمنع أي طرف كان – لا الصين ولا أمريكا ولا حتى الناتو – بوتين من مواصلة اللعبة الكبرى في الصراع على السلطة والنفوذ في دول الجوار المباشر، منطقة الأمن الأوراسية.. اللعبة التي كان يبدو في العامين 1989-1990 أن روسيا خسرتها إلى الأبد. ذلك أن الوضع تغير تغيرا جذريا”.

وختم كاتب المقال قائلا: “ما هو واضح تماما أن حلف شمال الأطلسي لن يستطيع من الآن فصاعدا أن يكون ما كان على مدار عقود من الزمن في عصر الحرب الباردة: ضامنا للأمن وتجسيدا لفكرة الردع الموسع في نظر الأوروبيين، وبنية تحتية لمكانة الولايات المتحدة الريادية في المحيط الأطلسي”.

المصدر: تاس