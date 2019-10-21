فرنسا – اقترحت زعيمة حزب “التجمع الوطني” (أقصى اليمين) الفرنسي، مارين لوبان، طرد تركيا من الناتو بسبب عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

وفي تصريحات لمحطة RC1 الإذاعية، اليوم الأحد، قالت لوبان إن طرد تركيا من حلف شمال الأطلسي قد يكون ردا مناسبا على ما وصفته بانتهاك أنقرة “معايير عضوية” الناتو.

كما انتقدت رئيسة “التجمع الوطني” الاتحاد الأوروبي بسبب عدم تحركه ضد تصرفات أنقرة في سوريا، حيث شن الجيش التركي، في 9 أكتوبر، عملية “نبع السلام” الهادفة إلى طرد المقاتلين الأكراد من شريط أرض شرقي نهر الفرات، تريد تركيا أن يصبح “منطقة آمنة” على حدودها الجنوبية.

وواجهت الحملة العسكرية التركية، التي وصفتها دمشق بـ “العدوان السافر” على سيادتها، انتقادات عربية ودولية واسعة.

وكانت دول عدة من أعضاء الناتو، من بينها فرنسا وألمانيا والنرويج وإسبانيا، علّقت توريد أسلحتها لأنقرة، فيما قرر الاتحاد الأوروبي تنسيق سياسات دوله فيما يتعلق بمنح رخص وبيع أسلحة لتركيا. مع ذلك لم يذهب الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لأنقرة بشكل رسمي، نظرا لكون تركيا عضوا في الناتو، الأمر الذي يفرض على دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي التزامات معينة.

والخميس الماضي، توصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق حول تعليق عملية “نبع السلام”، وافقت تركيا بموجبه على وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة، لإتاحة انسحاب مقاتلي “وحدات حماية الشعب” الكردية من المناطق الحدودية، مع العلم أنها العمود الفقري لـ “قوات سوريا الديمقراطية” التي حظيت بدعم واشنطن خلال المعارك ضد “داعش” في سوريا.

المصدر: نوفوستي