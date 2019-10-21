إسبانيا – اوضح تقرير صحفي إسباني، إن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، يواجه خطر الرحيل عن صفوف الميرنجي، حال تعرض للخسارة أمام جالطة سراي التركي.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على جالطة سراي، بملعب تورك تيليكوم آرينا، غدًا الثلاثاء، في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن مكان زيدان على مقاعد بدلاء ريال مدري في خطر، حال خسر الفريق الأبيض في موقعة إسطنبول، لاسيما وأن الهزيمة ستعقد من موقف الميرنجي في البطولة.

وأضافت أن زيدان يمكن أن يرحل عن تدريب الريال، مشيرة إلى أن الثنائي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق، وماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس، أبرز المرشحين لقيادة الأبيض وخلافة زيدان.

ويتذيل ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة، بالتساوي مع جالطة سراي، بعد هزيمة أمام باريس سان جيرمان وتعادل مع كلوب بروج البلجيكي.

المصدر: كووورة