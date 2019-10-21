انجلترا – يوجد فيتامين “A” في المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو والبذور والأسماك الدهنية، وتعتبر أهمية هذا الفيتامين للشعر والبشرة معروفة، خاصة أن الكثير من منتجات العناية تحتوي عليه. لكن هل يؤثر نقصه على صحة العيون، وهل يسبب النقص العمى الليلي؟

أوضحت دراسة حديثة أجريت في جامعة “يال” الأميركية أن نقص فيتامين “A” يسبب ضبابية الرؤية أثناء الليل وترقق شبكية العين.

وكانت دراسات سابقة قد حذّرت السيدات الحوامل من نقص فيتامين “A” لأنه يزيد خطر الإجهاض، كما قد يكون من عوامل الإصابة بالأنيميا.

كما يساعد فيتامين “A” على تحسين قدرة الجسم على امتصاص بعض المغذيات الهامة، ونظراً لأنه يوجد في أطعمة غنية بالدهون، ينبغي تناول مكملات تحتوي على فيتامين “A” إذا كنت تتبع حمية غذائية قليلة الدهون.

وكالات