أبوظبي – تراجعت 5بورصات عربية في نهاية تداولات امس مع تضرر المعنويات سلبيا على وقع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (13:14 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.8 بالمئة أو 1.07 دولارا إلى 58.35 دولارا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني بنسبة 1.75 بالمئة أو 94 سنتا إلى 52.84 دولارا للبرميل.

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع انخفاض مؤشرها الرئيسي “تأسي” بنسبة 0.27 بالمئة إلى 7764 نقطة بضغط تراجع بعض الأسهم القيادية في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

كما تراجعت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.43 بالمئة إلى 14178 نقطة بضغط مبيعات المصريين والعرب مقابل مشتريات أجنبية.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.24 بالمئة إلى 1810 نقطة مع انخفاض أسهم “عمد للاستثمار” بنسبة 1.81 بالمئة و”جوبترول” بنسبة 0.62 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 0.35 بالمئة.

وأغلقت بورصة البحرين على تراجع هامشي بنسبة 0.03 بالمئة إلى 1526 نقطة مع تراجع أسهم “زين” بنسبة 0.97 بالمئة و”بتلكو” بنسبة 0.26 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 0.11 بالمئة.

وفى الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.08 بالمئة إلى 2763 نقطة مع تراجع أسهم “دبي للاستثمار” بنسبة 1.54 بالمئة و”الإمارات دبي الوطني” بنسبة 0.8 بالمئة و”إعمار” بنسبة 0.45 بالمئة.

فيما ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.25 بالمئة إلى 5102 نقطة مع صعود أسهم “الدار العقارية” بنسبة 0.9 بالمئة و”أدنوك للتوزيع” بنسبة 0.38 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 0.36 بالمئة.

وفى الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.31 بالمئة إلى 6271 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيسي بنحو 0.03 بالمئة إلى 4734 نقطة، وصعد المؤشر العام بنسبة 0.24 بالمئة إلى 5750 نقطة.

وصعدت بورصة مسقط هامشياً بنسبة 0.01 بالمئة إلى 4016 نقطة بدعم رئيسي من مكاسب قطاع الخدمات بنسبة 0.09 بالمئة على وقع صعود سهم “شل” بنسبة 9.72 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:-

الكويت: بنسبة 0.31 بالمئة إلى 6271 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.25 بالمئة إلى 5102 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.01 بالمئة إلى 4016 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:-

السعودية: بنسبة 0.27 بالمئة إلى 7764 نقطة.

مصر: بنسبة 0.43 بالمئة إلى 14178 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.24 بالمئة إلى 1810 نقطة.

دبي: بنسبة 0.08 بالمئة إلى 2763 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.03 بالمئة إلى 1526 نقطة.

الأناضول