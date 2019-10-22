ليبيا – أكد قائد منطقة الخليج العسكرية التابعة للجيش العقيد عقيلة الحسوني أن الجيش يعمل على تأمين منطقة الهلال النفطي لحماية مقدرات وقوت الليبيين.

الحسوني أوضح في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الثلاثاء أن منطقة الخليج العسكرية هي منطقة حيوية حيث تتركز فيها أغلب الموانئ في منطقة الهلال النفطي التي تضم نحو 60 بالمائة من احتياطي النفط الليبي.

وإختتم العقيد الحسوني حديثه بالقول :”أن قوات الجيش تعمل على تأمين الهلال النفطي لحماية مقدرات الشعب الليبي من المجموعات الإرهابية بقيادة تنظيم الإخوان المسلمين الذين عاثوا في البلاد والثروات الفساد وحولوا عوائد النفط الليبي إلى الجماعات الإرهابية العابرة للقارات لتقويض أمن شمال إفريقيا وجنوب أوروبا والعامل أجمع”.