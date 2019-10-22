الولايات المتحدة – أُدخل الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، إلى المستشفى، بعد تعرضه لكسر في الحوض جراء سقوطه مجددا في منزله.

وطمأن مركز كارتر، الذي وصف الكسر بأنه “طفيف”، أن الرئيس الأسبق “معنوياته جيدة ويتوق للعودة إلى منزله” في ولاية جورجيا.

وكتب المركز على “تويتر”: “الرئيس الأسبق جيمي كارتر سقط مساء أمس في منزله في بلينز بولاية جورجيا، ونقل إلى مركز فيبي سامتر الطبي للملاحظة والعلاج من كسر بسيط في الحوض.. ومعنوياته مرتفعة ويتطلع للتعافي في المنزل”.

ويبلغ كارتر 95 عاما من العمر، وهو رئيس ديمقراطي أسبق، تولى الحكم من العام 1977 حتى العام 1981.

المصدر: أ ف ب