ليبيا – ندد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخارجية بالمجلس عيسى العريبي بتصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان يوم أمس الإثنين بشأن ما وصفه بـ ” حق بلاده ” في التواجد بعدة دول بينها ليبيا كانت ضمن السلطنة العثمانية أو ما أسماها ” جغرافيتنا القديمة ” مطالباً بإبعاد تركيا من إجتماع برلين القادم حول الأزمة الليبية مخافة ترسيخ هذه التصريحات كأمر واقع .

وقال العريبي في تصريح لـ المرصد مساء اليوم الثلاثاء أن ما قاله أردوغان أمس في منتدى ” تي آر تي ” يكشف الحقيقة التي لطالما حذرنا منها منذ اليوم الأول لإنعقاد مجلس النواب ودعم تركيا لإنقلاب فجر ليبيا ألا وهي مطامعه القديمة الجديدة في إقامة خلافة يتوهم بها من المحيط إلى الخليج عبر من وصفهم بـ ” أذنابه ولقطائه من إخوان مسلمين ودواعش وقاعديين ” .

وأضاف : ” حديث أردوغان عن حق بلاده في ليبيا وعن الدولة العثمانية وعن خارطتها القديمة هو حديث إستعماري إنكشاري بإمتياز الغرض منه إثارة بعض النعرات التي عفى عنها الزمن ولن تتحقق مادام في الليبيون عرق ينبض سوى أولائك الذين باعوا بلادهم بثمن بخس وارتموا في حضنه كحريم السلطان حتى اصبحوا بهذه التسمية مثاراً لسخرية شعبنا هم وحشدهم العثماني المقاتل ” .

وطالب العريبي حزب الشعوب المعارض وبقية الأحزاب المعارضة في مجلس النواب التركي بوضع حد لما يقوم به أردوغان في ليبيا قائلاً : ” أردوغان يرسل الطائرات المسيرة لدعم حكومة غير دستورية وقتل أبنائنا بأموال شعبكم، هل يحلم بإعادة أمجاد السلطنة العثمانية على أجساد الليبيين كما فعل أجداده مع أجدادنا؟ هذا هو الواضح من حديثه ومن ما يقوم به على الارض في ليبيا وفي أكثر من دولة ، نعلم أنكم تحت قمعه وديكتاتوريته وإجرامه ولكن نرجوا منكم إتخاذ موقف يبقي لكم أثراً طيباً عند شعبنا ويحفظ لكم مصالحكم بعد رحيل هذا النظام البائس في أنقرة يوماً ما ، العلاقة بيننا لن تكون طبيعية على المطلق طالما لازال هذا المعتوه يتصرف بهذه الطريقة “.

وعن حديث أردوغان عن الإرث التاريخي الكبير في بلاده ضمن ما يقول أنها جغرافيتها القديمة ، قال العريبي : ” أي إرث الذي يتحدث عنه ؟ هل يقصد مذابح العثمانيين ضد قبائل الجوازي الليبية في برقة وقتل عشرات الآلاف ؟ أم يقصد دك طرابلس القديمة بالمدفعية ؟ أم يعني الجهل والفقر وفرض الضرائب على أجدادنا حتى مقابل الماء ؟ هذا ما نذكره لأجداده وتذكره لهم شعوب الأرمن والأكراد والعرب وغيرهم ” .

وفي ختام حديثه دعا العريبي كافة القبائل الليبية إلى التفطن واليقضة قائلاً : ” المشروع التركي اليوم لم يعد خافياً وها هو رأس النظام في أنقرة يعلنها صراحة فلم نعد نحتاج إلى دليل ، ليس أمامنا اليوم إلى مواجهة هذا المشروع الإستعماري العثماني بكل ما أوتينا من قوة والقوات المسلحة اليوم تدفع الأثمان الباهظة لإسقاط هذا المشروع ونحن نشد على يد أبطالها وقد باتت المؤامرة واضحة ” .