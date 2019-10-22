ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقية إنه لا يوجد سوى مجلس نواب واحد تم إنتخابه عام 2014 ممثلين عن الشعب، مشيراً إلى أنه في ذات العام تم اختطاف مجلس النواب وعقد عد جلسات في طبرق.

الفقية لفت خلال إستضافته عبر برنامج “باموراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الجميع يعلم بأن طبرق تخضع تحت العمل الاستخباراتي المصري وأداء العسكرية لهذا العمل بحسب تعبيره.

ووصف تحرك القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر نحو طرابلس بتاريخ 4 أبريل بـ”المجنونة” والمسؤولة عن إيقاظ العديد من النواب بعد ماحدث من عسكرة الدولة والتدخل، معتبراً إن إجتماع النواب المقاطعين والمنشقين في طربلس لم يكن أمراً مطمئناً للدول التي ترغب بإختطاف مجلس النواب حسب تعبيره.

وعلق على مؤتمر برلين موضحاً أن ألمانيا يهمها استقرار ليبيا وليس لديها أطماع سيئة في البلاد لكنها تتحرك باستحياء وفقاً لقوله.

الفقية نوّه إلى أن عدد النواب الذين حضروا إجتماع القاهرة أقل بكثير من 90 نائب ولا يتجاوز الـ 30 لأن المجموعة التي قال بأنها “تؤيد حفتر” أو رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يصل عددها تقريباً إلى 30 نائب كحد أقصى ، زاعماً أن ما يؤكد كلامه الصورة الجماعية التي لم يتجاوز العدد بها 50 شخص من ضمنهم من وصفهم بـ” أعضاء الاستخبارات المصرية” والنواب و غيرهم من الشخصيات حسب زعمه.

ويرى أنه عقب الإتفاق السياسي أصبحت ما وصفها بـ”القبضة المصرية” على القيادة في ليبيا غير ممكنة لذلك صلاحيات القائد الأعلى أعطيت للرئاسي في طرابلس الذي أصبح بعيد عن القبضة المصرية المطلقة كما تم إنشاء مجلس الدولة ومنح بعض الصلاحيات السيادية كاختيار بعض المناصب السيادية والتعديل الدستوري والأمور المشتركة بين مجلسي النواب والدولة وبعدها محاولة المراهنة على الحل العسكري لكنه فشل على حد تعبيره.

وتابع قائلاً :”عندما فشل الحل العسكري وانتقل مجلس النواب وطبق الإتفاق السياسي وبدء في تطبيق المادة 16 اعتبرت الحكومة المصرية أن القضية خرجت من أيديها من يستطيعون من خلاله التدخل في الشأن الليبي، أخوتنا الذين ذهبوا لمصر في إهانة كبيرة لهم كنواب للأمة ناهيك عن العبث”.

كما نفى توجيه أي دعوة رسمية لهم من مصر بشأن المشاركة في إجتماع القاهرة، مطالباً مصر بتصحيح موقفها في ظل محاولة الحكومة المصرية الحالية استنساخ نظام ديكتاتوري مشابه له على حد زعمه .

وإستطرد حديثه :”أما النواب الذين لم يصل عددهم للثلاثين أصبحوا شبه ميؤوس منهم وعلينا تحفيز باقي النواب الـ150 لإحترام الشعب الذي انتخبهم والوقوف في هذه الظروف الصعبة وأن لا يكونوا بصمتهم أداة من الأدوات التي يتكلم باسمهم الـ 30 نائب في دولة أخرى ويأخذون الصفة فهنا مكمن الخطر”.

وشدد على ضرورة إنقاذ ليبيا والرد على المخطط السيء الذي تقوده بعض الدول لجعل البلاد في فراغ أو فوضى لعودة الديكتاتورية فمن أوصل النواب هي ثورة فبراير والنظام الديمقراطي والانتخابات لذلك يجب عدم التنكر لطموحات الشعب الذي إنتخبهم لهذه المرحلة.