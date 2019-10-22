موسكو – أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين سيناقش في محادثاته مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، التصريحات شديدة اللهجة التي تبادلتها واشنطن وأنقرة.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: “نشهد معكم تبادل التصريحات الشديدة اللهجة للغاية بين الولايات المتحدة وتركيا، ولهذا توجد هناك ما سيناقشه بوتين مع نظيره التركي.

وأضاف: “خلال ساعة واحد نتوقع بداية مباحثاته (بوتين) مع الرئيس التركي أردوغان. خلال ساعة أو ساعة ونصف ساعة. وسيصل أردوغان بزيارة عمل، وهذه الزيارة مهمة”.

وفي حديثه حول توقعات الجانب الروسي من المباحثات المقبلة بين بوتين وأردوغان أضاف بيسكوف: “تريد روسيا مناقشة تطور الأحداث بشمال شرقي سوريا، وأن تفهم ما يحدث بشكل أفضل، والحصول على المعلومات حول الخطط التركية، ومقارنة هذه المعلومات مع الخطط العامة الخاصة لتحريك التسوية السياسية في سوريا”.

المصدر: إنترفاكس