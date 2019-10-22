ليبيا – إستنكر الحراك الوطني من أجل ليبيا في بيان له اليوم الثلاثاء تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح منتدى “تي ار تي” بمدينة اسطنبول وما تفوه به من مساس بالسيادة الليبية.

الحراك الوطني أشار في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن تصريحات أردوغان أوضحت وبشكل جلّي خبايا نواياه الاستعمارية وادعائه بحقوق دولته في ليبيا ونيته في إعادة إحياء تلك الحقبة الاستعمارية المقيتة التي جلبت التخلف والاستبداد على مدار مئات من السنين.

وأعلن الحراك الذي براسه فرج حسين العبيدي ويضم في عضويته كل من نائب الرئيس الشيخ ابراهيم على حامد الحضيري، والنائب الثاني :الشيخ محمد البرغوثي، ومقرر الحراك : د. على حمودة حسن المقرحي، والناطق باسم الحراك : الشيخ مولاي قديدي ردا واستنكارا على ما جاء في خطاب أردوغان بشأن ليبيا ضم صوته مع كافة الليبيات والليبيين ولـ”مجموعة أبناء ليبيا” المندّدين والمُستنكرين لما وصفه بـ”التعدي الصارخ” من قبل الرئيس التركي أردوغان.

الحراك الوطني طالب في ختام بيانه كافة أبناء الوطن للوقوف صفا واحدا في وجه ما وصفه بـ”التعدي السافر”.

يشار إلى أن هذا البيان يأتي بعد بيان مجموعة أبناء ليبيا الذي وقع عليه 43 شخصية من سياسيين ودبلوماسيين وإعلاميين ونشطاء وبيان مجلس حكماء ومشائخ ترهونة والذس استنكروا فيه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن سعيه لإعادة ما وصفها بحق بلاده في كل من ليبيا وسوريا بناءَ على الحتلال العثماني لهذه البلدان في الماضي.