ليبيا – إجتمع بلدي سبها وحكماء واعيان ونشطاء المجتمع المدني لمناقشة إعتصام المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة بزيادة الأجور وتمكين التلاميذ البدء بالعام الدارسي الجديد.

عميد البلدية المكلف غذفي أبو سعدة أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التبع للبلدية على تضامن المجلس مع مطالب المعلمين وفي تحقيق مطالبهم المشروعة بزيادة مرتباتهم والإهتمام بهذه الشريحة في إصدار التأمين الصحي والعمل على زيادة التدريب والتطوير والتأهيل.

وطالب بايجاد آلية للتعاون مع نقابة المعلمين ومراقبة تعليم سبها في تمكين التلاميذ من الدارسة في العام الدارسي الحالي.

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