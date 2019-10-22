ليبيا – أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بوقت مبكر من صباح الثلاثاء بياناً صحفياً بخصوص تنفيذ ضربات جويه في قاعدة معيتيقة الجوية معلنة إستهدافها مخازن ودشم للطائرات التركية المسيره المستخدمة من قبل ” المليشيات والجماعات الارهابية ” .

وأضاف البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه من مكتب المتحدث الرسمي : ” نفذ سلاح الجو التابع لقواتنا المسلحه الليبيه غارة جوية على دشم ومخازن اسلحة ومرافق في الشق العسكري من قاعدة معيتيقة كانت تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الارهابية المسلحة ، لتخزين معدات و صواريخ طائرات مسيرة تركية “.

وكشف البيان بأنه قد ” : نجم عن هذه الغارات الجوية عدة انفجارات هائلة نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ و ذخائر كانت مخزنة في هذه الدشم التي استخدمت من قبل المليشيات والجماعات المسلحة ” .

وأوضح البيان بأن : ” هذه الضربات الجويه كانت نتيجه لعمل مضني لفرق واجهزه الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية التي استطاعات بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيره التركية ” وفقاً لنص البيان .

وتابع البيان : ” كما تنذر وتحذر القوات المسلحة الليبية اي جماعة او مليشيا مسلحة من محاوله تعريض او تهديد امن وسلامة قواتها المسلحة والمدنيين للخطر من خلال استجلاب او استيراد اي نوع من أنواع الأسلحة او الذخائر من الخارج، او تخزينها لغرض استخدامها ضد قواتنا المسلحة او المدنين، و ان جميع التراب الليبي تحت سيطرتها ومراقبتها، وسيتم استهداف هذه الأسلحة والمعدات في كل زمان وفي اي مكان كان “.

وأكد بيان القيادة العامة بأن : ” سلاح الجو قام بتنفيذ هذه الضربات بدقه متناهية، وانها اصابت أهدافها دون التأثير على اي منشأت او مرافق مدنية وأن جميع الطائرات عادت سالمه للقواعد التي اقلعت منها بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح ” .

وختم البيان ” : مهنئاً كافة عناصر القوات المسلحة على ما تقدمه من أعمال ضد هذه الجماعات والمليشيات المسلحة، لأجل تطهير هذا الوطن الغالي من رجسها، وأعاده الأمن والأمان لكل مناطق الوطن الليبي الغالي ” وذلك أيضاً بحسب نص البيان ذاته .