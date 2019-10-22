وحددت اللجنة نهاية الدور الأول موعدا لمواجهة “الكلاسيكو” المؤجلة من المرحلة الرابعة، بين الأهلي وغريمه الزمالك.

وأصدرت اللجنة بيانا رسميا بخصوص انتظام مسابقة الدوري الممتاز، وإيجاد حل لأزمة قرار النادي الأهلي بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك، والتي كانت مقررة السبت الماضي، وتأجلت بطلب من الجهات الأمنية.

وأوضحت اللجنة أنه “بناء على ما ورد اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم من خطاب وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار التعليمات الأمنية، وفي ضوء استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وتضافر الجهود لإنجاحها، تقرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة”.

وأضافت “على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول”.

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 من الثامن إلى 22 نوفمبر المقبل.

وكان الأهلي أعلن الخميس الماضي رفضه خوض أي مباراة في البطولة قبل مباراة القمة ضد غريمه الزمالك، محذرا في بيان من “العشوائية” التي شهدتها مباريات الدوري المحلي في الموسم الماضي.

وامتد موسم 2018-2019 ليصبح الأطول في تاريخ مصر، حيث استمر لنحو سنة كاملة، ولم يختتم سوى في أواخر يوليو الماضي.