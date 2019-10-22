ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع علي بو زعكوك القيادي في التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين إن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) مستمر في هجومه على العاصمة طرابلس.

بوزعكوك قال في تصريح لقناة “مكملين” التابعة لجماعة الإخوان المصرية والتي تبث من تركيا أمس الاثنين وتابعته صحيفة المرصد إن من وصفهم بـ “قوات حكومة الوفاق والثوار” تصدوا لهجوم “حفتر”، متهماً المشير حفتر بأنه كان بإمكانه أن يعيث في العاصمة طرابلس الفساد كما فعل بمدينة بنغازي.

واختتم بوزعكوك تصريحاته قائلا:” حفتر دمر بنغازي وهجر أكثر من 150 الف من أبناء المدينة ودمر مدينة زوجتي درنة، حفتر لم يأت إلى مكان إلا ونشره به الخراب والدمار وهو سرطان بل هو إمتداد للسرطان الذي يصيب الشعب المصري وبنفس العقلية التي لا تعرف إلا ذاته وتريد من الشعب أن يخدمه و لا يريد منه أن يتكلم في أي حق من الحقوق التي منحها الله له”.