ليبيا – إتهم عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم دبرز مصر بالتلاعب بمن وصفهم بـ”نواب طبرق” (أعضاء مجلس النواب الليبي) وإستخدامهم ورقة في اللقاءات الدولية لإيهام المجتمع الدولي أن الملف الليبي شأن مصري وأنها ممسكة بأوراقه بيدها حسب زعمه.

دبرز أدعى في تصريح خاص لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء أن الجانب المصري لم يحترم التعاهدات ولا حقوق حسن الجوار، معتبراً أن ما قامت به مصر يعدّ استخفافا واستهتارا حيث أن ليبيا تأذت كثيرا من تدخلها وانحيازها للانقلابيين والعسكر ووقوفها ضد الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق، على حد قوله.

وزعم عضو مجلس الدولة الإستشاري أن الجانب المصري يُعدّ مشاركًا في ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) بدعمه لحفتر (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بالذخائر والأسلحة والقذائف والصواريخ حسب قوله.