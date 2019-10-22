اليابان – تشهد اليابان، اليوم الثلاثاء، تنصيب إمبراطورها الجديد، ناروهيتو، بحضور وفود من 195 دولة، وسط طقوس تاريخية تبدأ باعتلاء العرش ثم بتسيير موكب احتفالي وتنتهي بصلاة.

وأقيمت المراسم الاحتفالية في القاعة الرئيسية “ماتسو نو ما” داخل القصر الإمبراطوري. وتم اتباع نفس الإجراءات التي اتبعت في المرة الأخيرة التي أقيمت فيها هذه المراسم في عام 1990.

واعتلى الإمبراطور الجديد، الذي ارتدى ملابس إمبراطورية رسمية، العرش (المنصة) المسمى “تاكاميكورا” حيث أعلن رسميا للشعب عن توليه العرش.

و”تاكاميكورا” هو اسم العرش الياباني المستخدم منذ عصر هييان. يبلغ ارتفاعه 6.5 متر ويزن 8 أطنان.

وحضر المراسم مبعوثون خاصون من 195 دولة، إلى جانب حوالي 2500 من كبار الشخصيات المحلية والأجنبية.

وعقب إعلان الإمبراطور اعتلاءه العرش، التقى رئيس الوزراء، آبي شينزو، بصفته ممثلا عن الشعب الياباني، كلمة تهنئة ثم يقود الأشخاص المجتمعين في ثلاث صيحات متتالية بكلمة “بانزاي”.

وبعد المراسم التي استمرت 30 دقيقة تقريبا، قام الإمبراطور والإمبراطورة بتغيير ملابسهما وارتديا ملابس غربية واستقلا سيارة مكشوفة في موكب احتفالي.

وسارت السيارة في طريق طوله 4.6 كيلومتر من القصر الإمبراطوري إلى مقر إقامة أكاساكا.

ثم أقيمت مراسم “دايجوساي”، وهي طقوس صلاة يؤديها الإمبراطور كل عام من أجل السلام والحصاد الوفير.

المصدر: وكالات