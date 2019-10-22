بيلاروسيا – من المقرر أن يزور الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ 2016، في الشهر المقبل، حسبما أورد وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكيه، اليوم .

وفي مؤتمر صحفي عقد في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره الألماني، هايكو ماس، قال ماكيه إنه من المخطط أن يتوجه لوكاشينكو إلى النمسا، في 12 نوفمبر المقبل، ليلتقي نظيره النمساوي، ألكسندر فان در بيلن، مؤكدا وجود تنسيق وثيق بين الجانبين البيلاروسي والنمساوي بهذا الشأن.

وفي مايو 2016، زار لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي خلال زيارته لروما والفاتيكان، حيث أجرى محادثات رسمية. وقبل هذا التاريخ، لم يزر الرئيس البيلاروسي دول الاتحاد بسبب العقوبات المفروضة ضده وضد عدد من كبار المسؤولين في بلاده.

أما بعد زيارته إلى روما والفاتيكان، فقد تلقى الرئيس البيلاروسي أكثر من مرة دعوات لزيارة الاتحاد الأوروبي، لكن هذه الزيارات لم تتحقق.

المصدر: نوفوستي