انجلترا – شهدت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، الأحد الماضي، واقعة عنصرية ضد أحد نجوم ليفربول.

وكانت المباراة أقيمت على ملعب “أولد ترافورد” ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج، وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن أحد مشجعي اليونايتد وجه هتافًا عنصريًا لألكسندر أرنولد، في الشوط الأول من المباراة.

وأشارت إلى أن الواقعة استفزت الجماهير المتواجدة بجوار “صاحب الهتاف”، ولذلك طالبت الأمن بإخراجه من الملعب على الفور.

وقال متحدث باسم مانشستر يونايتد: “نحن على علم بوقوع الحادثة في المباراة، حيث تورط شخص في أعمال عنصرية”.

وأضاف: “تم التعرف على هذا الشخص وطرده من الملعب، ونحن نحقق حاليًا في هذه القضية كأولوية لنا”.

وأتم: “العنصرية وجميع أشكال التمييز أمور غير مقبولة على الإطلاق ولا تعكس قيم نادينا”.

المصدر: كووورة