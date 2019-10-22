مودريتش ينفرد بحالة سلبية غير مسبوقة في تاريخ الكرة الذهبية

مودريتش ينفرد بحالة سلبية غير مسبوقة في تاريخ الكرة الذهبية

فرنسا – انفرد الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني بحدث سلبي فريد من نوعه بعد استبعاده من قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وحسب صحيفة “AS” الإسبانية، فإن مودريتش أصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بالكرة الذهبية، ولا يظهر في العام التالي في قائمة المرشحين الثلاثين.

ولم يتواجد مودريتش بين 30 لاعبا رشحوا لجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والتي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية في مفاجأة من العيار الثقيل.

تجدر الإشارة أن مودريتش هو حامل لقب أفضل لاعب في العالم في النسخة الماضية لعام 2018.

المصدر: as.com