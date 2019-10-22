إسبانيا – أعلن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، قائمة فريقه الخاصة بمباراة سلافيا براج المقرر لها، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب صامويل أومتيتي وكارليس ألينيا وسيرجيو روبيرتو، لأسباب مختلفة.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالتالي:

شتيجن – نيتو – سيميدو – لينجليه – بيكيه – واجي – راكيتيتش – جريزمان – ألبا – بوسكيتس – توديبو – دي يونج – آرثر – فيدال – سواريز – فيربو – ميسي – إيناكي بينا – ديمبلي – فاتي.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط بالتساوي مع بوروسيا دورتموند المتصدر.

المصدر: كووورة