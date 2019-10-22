وكانت المرأة البالغة من العمر 35 عاما تسبح أثناء رحلة لمشاهدة الحيتان، الاثنين، في هذه الجزر الواقعة في المحيط الهادئ عندما هاجمتها سمكة قرش بيضاء محيطية ومزقّت صدرها وذراعيها.

وقال المسعف جان جاك ريفيتا لوكالة فرانس برس: “لحسن حظها، كان هناك ممرضتان في مكان الحادث تمكّنتا من تقديم الإسعافات الأولية لها”.

وأوضح أن المرأة فقدت كلتا يديها والكثير من الدماء، ونقلت جوا إلى المستشفى.