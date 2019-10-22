هذا الشاي سهل التحضير في الصباح يساعدكم على استعادة الرشاقة

هذا الشاي سهل التحضير في الصباح يساعدكم على استعادة الرشاقة

الهند – من الممكن اتباع بعض العادات البسيطة أن يساعد على خسارة الوزن ونحت الجسم إلى جانب اعتماد نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ومن هذه العادات شرب بعض انواع الشاي في الصباح مثل شاي القرفة. فهذه المادة تعتبر مضاداً فعالاً للالتهابات وتساعد على الحد من نمو الأنسجة الدهنية.

ولتحضير الشاي الذي يحتوي عليها توضع بضع أعواد منها في الماء المغلي ويترك الخليط على النار لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

ومن الممكن إضافة بضع نقاط من عصير الليمون من أجل تعزيز المفعول.ولخسارة الوزن ينصح بشرب القليل من هذا الشاي خلال النهار وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات الأساسية.

والأفضل دائماً وقبل تطبيق أي وصفة استشارة الطبيب الاختصاصي واتباع نصائحه. فهذا يمنع التعرض لأي ضرر.

وكالات