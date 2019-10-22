هذه الطريقة السهلة في المشي تساعد على خسارة الوزن .. لم تفكروا بها يوماً

هذه الطريقة السهلة في المشي تساعد على خسارة الوزن .. لم تفكروا بها يوماً

انجلترا – من أجل خسارة الوزن من الضروري اتباع نظام غذائي صحي والتخلي عن العادات الحياتية السيئة وممارسة الرياضة بشكل منتظم.

ومن الممكن تحقيق النتيجة نفسها أيضاً من خلال القيام ببعض الحيل ومنها المشي على رؤوس أصابع القدمين.

وفي هذه الحالة يمكن حرق ما لا يقل عن 200 إلى 400 سعرة حرارية في أقل من ساعة.

كما ان هذه العملية تحفز الدورة الدموية وتساعد على محاربة السيلوليت وتعمل على شد الظهر والرقبة وعضلات البطن.

ولذلك ينصح بالوقوف على رؤوس الأصابع والحفاظ على التوازن قدر الإمكان ثم المشي لبضع دقائق ويمكن ايضاً الرقص وتكرار ذلك خلال النهار.

ومن الأفضل قبل القيام بأي امر دائماً استشارة الاختصاصيين لأنه هذا يجنب حدوث أي أعراض جانبية ضارة.

وكالات